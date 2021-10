Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleberattacke auf Fahrzeuge - 2 VW T-Roc betroffen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Roseggerstraße

21.10.2021, 16.00 Uhr - 22.10.2021, 12.30 Uhr

Wolfsburg, Ganghoferstraße

21.10.2021, 16.00 Uhr - 22.10.2021, 12.30 Uhr

Wieder wurden zwei Fahrzeuge mit Kleber beschmiert. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8.000 Euro. Die Tatzeit beläuft sich zwischen Donnerstagnachmittag 16.00 Uhr und Freitagmitttag 12.30 Uhr.

Betroffen waren in der Roseggerstraße und in unmittelbarer Nähe, in der Ganghoferstraße jeweils ein VW T-Roc.

"Zwischen beiden Taten dürfte aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ein unmittelbarer Tatzusammenhang bestehen", so Thomas Figge, von der Polizei Wolfsburg.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell