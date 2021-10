Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Opfer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg

23.10.2021, 03.00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Straße Papenberg vor einer dortigen Gaststätte zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gerieten gegen 03.00 Uhr in der Frühe mehrere Personen vor der Lokalität aneinander. In der Folge wurde ein 48 Jahre alter Mann aus Helmstedt körperlich attackiert. Selbst als das Opfer am Boden lag ließen die Täter nicht von ihm ab, sondern gingen den 48-Jährigen massiv an. Erst als ein Angestellter der Lokalität dem Opfer zur Hilfe eilte, ließen die Täter von dem 48-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht.

Die Flüchtigen hatten ein südeuropäisches Aussehen, waren etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß. Ein Täter war schwarz gekleidet, ein weiterer Täter hatte eine schwarz-rot karierte winterlich anmutende Winterjacke an.

Die Polizei hofft darauf, dass die Flüchtigen Anwohnern, Autofahrern oder Passanten aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell