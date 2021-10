Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht einen Verkehrsunfall

Wolfsburg (ots)

Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge gegen 20.25 Uhr in der Kampstraße in Fallersleben einen Fahrradfahrer, der gegen einen geparkten Pkw fuhr und diesen nicht unerheblich beschädigte. Anschließend fuhr der Fahrradfahrer in Schlangenlinien weiter. Der Fahrradfahrer konnte durch eine Streife anschließend angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 38jährigen Wolfsburger einen Wert von 1,90 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet.

