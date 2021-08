Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kirchhundem/Olpe (ots)

Am Mittwoch (25. August) hat sich gegen 15 Uhr auf der L711 zwischen Kirchhundem-Kruberg und Olpe-Neuenkleusheim ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Zunächst befuhr dieser mit seinem Krad bergan eine enge Linkskurve. Aufgrund der extremen Schräglage bekam die kurveninnere Fußraste des Krades über mehrere Meter Fahrbahnkontakt. Nach eigenen Angaben verlor er deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Straßenschild (Gefahrenzeichen für den engen Kurvenverlauf), und rutschte in den dortigen Waldweg, wo Krad und Fahrer in ihre Endlage kamen. Der 22-Jährige verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell