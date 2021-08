Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bei Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Dienstagabend befuhr ein 20-Jähriger um 20:20 Uhr in Grevenbrück mit seinem Fahrrad die Kölner Straße, aus Richtung Bahnhof kommend, in Richtung Siegener Straße. Im Bereich des dortigen Wendehammers fuhr er nach rechts auf den Rad-/Gehweg. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell