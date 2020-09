Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hoftor umgefahren und geflüchtet

Haßloch (ots)

Einen Sachschaden von 2.000, --EUR verursacht und sich nicht darum gekümmert, hat Mittwochnachmittag (16. September 2020, 14:40 Uhr) der Fahrer eines dunklen Ford in Forst. Betroffen ist ein Winzer in der Weinstraße, bei dem ein unbekannter Mann zuvor Wein eingekauft hat. Beim Verlassen des Innenhofs stieß er mit der Fahrzeugfront gegen das massive Rolltor, riss es aus der Verankerung und flüchtete. Obwohl es zunächst nur vage Hinweise auf den Schadensverursacher gab, geht die Polizei Haßloch davon aus, die Sache aufklären zu können. In Verdacht steht ein älterer aus dem Raum Ludwigshafen, der den Einkauf mittels Karte bezahlte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell