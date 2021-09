Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ladendetektiv weggestoßen und geflüchtet

Soest (ots)

Am Donnerstag (16. September), gegen 17.30 Uhr, konnte ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft am Salzbrink einen Kunden dabei beobachten, wie er Kleidungsstücke in seine Tasche steckte. Als der Detektiv ihn ansprach, mündete dies in einem Handgemenge und der Angabe, dass der Kunde doch die Sachen bezahlen wolle. Als man sich dann in das Erdgeschoss begab, stieß der Tatverdächtige den Ladendetektiv vor die Brust und rannte mit der Bekleidung aus dem Geschäft. Der Flüchtige wird beschrieben als

- Schätzungsweise 35 Jahre alt

- Circa 175 cm bis 180 cm groß - Glatze - Elegantes und gepflegtes Erscheinungsbild - Trug zur Tatzeit eine Weste mit Krawatte und führte eine Umhängetasche mit

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

