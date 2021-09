Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zeuge stellt Unfallschäden fest - Blutprobe

Geseke (ots)

Am Donnerstag (16. September), gegen 18.50 Uhr, wurde die Polizei über ein unfallbeschädigten Auto auf einem Tankstellengelände an der Erwitter Straße informiert. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte dort einen Mercedes-Benz mit älteren Unfallspuren und zwei platten, beschädigten Reifen fest. Lediglich ein 28-jähriger Düsseldorfer befand sich auf dem Beifahrersitz. Dieser behauptete, dass der Wagen von seiner Freundin gefahren worden sei. Angaben zur Freundin wollte er jedoch nicht machen. Auf den Alkoholgeruch aufmerksam geworden boten die Beamten dem 28-Jährigen einem Atemalkoholtest an, der mit 0,96 Promille endete. Er gab zudem zu, dass er noch am Vortag Drogen konsumiert habe und über keinen Führerschein verfüge. Auf Hinweis, dass die Tankstelle über ein Videoaufzeichnungssystem verfüge, räumte er dann ein, dass doch mit dem Wagen auf das Gelände gefahren sein. Zuvor hätte angeblich seine Freundin den Bordstein touchiert und sei gegangen. Bei dem Düsseldorfer wurde daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. (reh)

