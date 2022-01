Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonne angezündet

Heinsberg (ots)

An der Apfelstraße zündeten unbekannte Täter am Donnerstag (6. Januar), gegen 21.55 Uhr, eine Papiermülltonne an. Diese stand unmittelbar neben einem Holztor eines Amtsgebäudes. Zeugen löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

