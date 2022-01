Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen für Verkehrsunfallflucht gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Die Besitzerin eines beschädigten Pkw meldete der Polizei am Montag, 3. Januar, gegen 17.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein/e bisher Unbekannte/r war offenbar mit dem am rechten Fahrbahnrand der Kirchstraße parkenden Pkw der Betroffenen kollidiert und hatte sich anschließend entfernt. Das beschädigte Fahrzeug wies Schäden am linken Heck auf.

Ein Zeuge schilderte, dass er einen Knall gehört und daraufhin einen neben dem beschädigten Fahrzeug zurücksetzenden VW Polo gesehen hatte. Dieser fuhr anschließend weiter auf der Kirchstraße in Richtung Am Kirchberg.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem tatverdächtigen Fahrzeug machen und dem/der Verursacher/in machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

