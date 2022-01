Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbissstube

Wassenberg (ots)

Am Mittwoch (5. Januar), zwischen 00.15 Uhr und 8 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zutritt zu einer Imbissstube an der Graf-Gerhard-Straße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Bargeld. Außerdem versuchten sie, einen Spielautomaten aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell