POL-BN: Swisttal: Unbekannte sollen Gegenstände auf die BAB 61 geworfen haben - Polizei sucht Zeugen

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich bereits am Samstag (23.10.21) in Swisttal-Ollheim ereignet haben soll.

Laut Zeugenaussagen sollen zwei Jugendliche, gegen 14:50 Uhr, Gegenstände von der Brücke (Vershovener Weg) auf die darunterliegende Autobahn 61 geworfen haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten keine Personen mehr antreffen, jedoch wurden auf der Fahrbahn Richtung Koblenz mehrere größere Holzteile aufgefunden.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben, bekleidet mit einer blauen und einer roten Jacke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde im Bereich des Tatorts ein blauer Transporter gesehen, der sich den Tatverdächtigen genähert haben soll.

Bislang haben sich keine Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Diese und mögliche Zeugen, aber auch insbesondere der oder die Fahrzeugführer/in des blauen Transporters werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

