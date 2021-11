Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrer in Bonn-Lengsdorf kontrolliert - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

Am 01.11.2021, gegen 15:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Provinzialstraße in Bonn Lengsdorf ein Pkw auf, an dem die am hinteren Kennzeichen angebrachte TÜV-Plakette einen bereits abgelaufenen Termin zur Hauptuntersuchung anzeigte. Die Polizisten hielten den Fahrer daraufhin mit seinem Wagen an der Einmündung zur Hardtbergstraße zur Kontrolle an.

Bei der Überprüfung des 46-jährigen Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC reagierte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Die Beamten fanden darüber hinaus in der Kleidung des Fahrers ein Tütchen mit einer weißen Substanz auf. Zur weiteren Prüfung wurde die Substanz sichergestellt - hierzu wurde eine gesonderte Anzeige vorgelegt.

Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung.

