Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (28.10.2021), in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "In den Kircherlen" in Aegidienberg ein.

Die Unbekannten verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Haus. Nach der Spurenlage hebelten sie die Balkontür gewaltsam auf und gelangten so in die Zimmer, die sie augenscheinlich nach Diebesgut durchsuchten.

Über Umfang und Art möglicher Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Informationen hierzu und eine kompetente Beratung erhalten Interessierte kostenlos vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei.

Die nächsten Aktionstage zum Einbruchschutz finden am kommenden Samstag, 30.10.2021, und Sonntag, den 31.10.2021 statt.

Am Samstag kommen die Berater in der Zeit von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr zu Ihnen nach Hause und beraten Sie vor Ort.

Am Sonntag ist in der gleichen Zeit die Beratungsstelle im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn geöffnet und gibt Hinweise zum technischen Einbruchschutz.

Alle Beratungen sind kostenfrei. Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz bitten alle Interessierten um vorherige Anmeldung unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail an: Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Weitere Informationen auch unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktionstag-einbruchschutz.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell