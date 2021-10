Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bonn (ots)

Eine Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (30.10.2021) auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Duisdorf.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 16:00 Uhr, war ein 81-jähriger Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Richtung Alfter unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Autobahnabfahrt der A 565 stieß er mit dem Fahrzeug eines 44-Jährigen zusammen. Dieser fuhr von der Abfahrt der A 565 (Fahrtrichtung Meckenheim) kommend in den Kreuzungsbereich ein, um über den Konrad-Adenauer-Damm in Richtung Bonn-Röttgen weiterzufahren.

Nach Zeugenangaben und ersten polizeilichen Ermittlungen soll die für den 81-jährigen Fahrer geltende Ampel Rotlicht gezeigt haben.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 30-jährige Beifahrerin im Wagen des 44-Jährigen leichte Verletzungen. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem beschädigten Auto befreit werden. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell