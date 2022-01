Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Kfz

Hückelhoven / -Ratheim (ots)

Zwischen Montag, 3. Januar, und Dienstag, 4. Januar, wurden in Hückelhoven und Ratheim nach derzeitigen Erkenntnissen drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. An der Parkhofstraße zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite eines Pkw. In Ratheim wurde der Kofferraum eines Pkw zerkratzt, der an der Steinstraße stand. Von einem Firmenwagen, der an Kirchstraße parkte, brachen sie außerdem einen Außenspiegel ab.

Wer zu den Taten Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten diese unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven weiterzugeben.

