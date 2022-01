Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecfahrer schwer verletzt

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Eine 26-jährige Frau aus Linnich fuhr am Donnerstag, 6. Januar, gegen 11.50 Uhr, auf der Kreisstraße 14 mit ihrem Pkw Peugeot in Richtung Landstraße 364. An der Einmündung zu dieser übersah die junge Frau einen 72 Jahre alten Heinsberger, der mit einem Pedelec auf dem Radweg der Landstraße 364 aus Richtung Brachelen in Fahrtrichtung Hückelhoven unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell