Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Werkzeug aus Garage entwendet

Rhede (ots)

Aus einer Garage haben Unbekannte am Wochenende in Rhede mehrere Geräte gestohlen. Die Täter erbeuteten zwei Bohrschrauber und ein Ladegerät der Marke Makita sowie ein Messgerät der Marke Bosch. Der Tatort liegt auf einem Grundstück an der Straße Brennereihof. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell