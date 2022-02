Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raserei zur Nachtzeit

Gefährlich und rücksichtslos

Gronau (ots)

Mit 124 km/h war ein Niederländer am frühen Samstagmorgen in Gronau unterwegs - innerorts, bei erlaubten 50 hm/h. Gegen 01.55 Uhr hatten sich Polizeibeamte auf der Ochtruper Straße postiert, um den innerstädtischen Verkehr zu kontrollieren. Es dauerte nicht lange, da näherte sich der Wagen des Mannes aus Overdinkel (NL). Dass er zu schnell unterwegs war, räumte der Niederländer ein. Er sei aber nicht so schnell gewesen, wie von den Beamten behauptet würde. Vor Ort musste der Raser eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro entrichten.

