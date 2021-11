Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuer mit zwei Verletzten

Heinsberg-Karken (ots)

Am Sonntagnachmittag (07. November) entwickelte sich gegen 15 Uhr in einem Einfamilienhaus am Jakobsweg ein Feuer. Hierbei brannte das Erdgeschoss komplett aus. Durch die Feuerwehren aus Heinsberg, Kempen, Karken und Waldfeucht wurde der Brand gelöscht. Die beiden Hausbewohner wurden durch Rauchgasvergiftungen verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

