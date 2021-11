Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 310 vom 06.11.2021

Delikte/Straftaten:

Heinsberg, Diebstahl eines Kleintransporters

Bereits am Mittwoch, den 03.11.2021, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Kleintransporter der Marke Fiat mit HS-Kennzeichen. Zur Tatzeit parkte der Transporter in einer Hauseinfahrt der Borsigstraße.

Wegberg-Wildenrath, Industrie- und Gewerbepark, Diebstahl an Pkw

In der Zeit von Montag, 01.11.2021, 12:00 Uhr bis Freitag, 05.11.2021, 09:00 Uhr überstiegen unbekannte Täter den Zaun eines Firmengeländes. Auf dem Gelände entwendeten sie von mehreren, auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen, die Katalysatoren.

Hückelhoven, landwirtschaftlicher Betrieb, Diebstahl an Traktoren

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 04.11.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.11.2021, 07:00 Uhr die Displays und Sender aus drei Traktoren. Die Traktoren waren zur Tatzeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hückelhoven abgestellt.

