Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Großangelegte Polizeikontrollen

Kreis Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 04. November, fand ein grenzüberschreitender Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei statt. Die Einsatzmaßnahmen im Kreis Heinsberg wurden sowohl mit eigenen Kräften als auch mit Beamtinnen und Beamte aus den Einsatzhundertschaften aus Duisburg und Köln durchgeführt. Als grenznahe Kreispolizeibehörde lag ein Schwerpunkt des Einsatzes in der Erkenntnisgewinnung bzw. Bekämpfung der grenzüberschreitenden Rauschgift- und Eigentumskriminalität, hier insbesondere KFZ- Delikte und Wohnungseinbrüche, sowie in der Verfolgung von Verkehrsverstößen. In Grenznähe wurden Kontrollstellen eingerichtet, die sowohl durch mobile Kontrollen als auch durch Fußstreifen unterstützt wurden. Auch Polizisten in ziviler Kleidung waren im Einsatz. Die durch sie gewonnenen Erkenntnisse werden nun dahingehend ausgewertet, ob sie für die Ermittlungen der Polizei im Rahmen bekannter Einbruchsdiebstähle von Bedeutung sein können. Im gestrigen Einsatz wurden insgesamt 265 Fahrzeuge und 197 Personen überprüft. Es wurden zwei Strafanzeigen mit Sicherstellungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Insgesamt wurden 32 Verwarngelder erhoben. Auch zukünftig wird es weitere solcher groß angelegten Kontrollaktionen der Polizei geben, um die Sicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen.

