Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden Nachtragsmeldung

KlosterkumbdKlosterkumbd (ots)

Am 01.12.2020 gegen 13:53 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW die K 39 von Horn kommend in FR L 218. Am Einmündungsbereich wollte sie nach links auf die L 218 auffahren. Aufgrund der Witterung (dichter Nebel) übersah sie den von links kommend silbernen PKW. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die L 218 kurzzeitig voll gesperrt.

