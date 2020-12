Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden Erstmeldung

KlosterkumbdKlosterkumbd (ots)

Am Mittag kam es im Einmündungsbereich der L 218 / K 39 an der Abfahrt Horn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt, die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an, der Verkehr auf der L 218 ist bedingt beeinträchtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern



Bingener Straße 14, 55469 Simmern

Telefon: 06761-9210





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell