Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Hückelhoven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (4. November) kam es gegen 03.45 Uhr zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Parkhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren unbekannte Täter rückwärts mit einem Kraftfahrzeug in ein Schaufenster. Durch die beschädigte Scheibe gelangte ein Täter in den Verkaufsraum des Geschäfts und erbeutete Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Täter, der das Ladenlokal durch das zerstörte Fenster betrat, hatte eine korpulente Statur und trug eine dunkle Hose sowie eine helle Sweatjacke oder Pullover mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Außerdem führte er eine Taschenlampe mit sich. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise können telefonisch unter der Nummer 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg gegeben werden oder auch online über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell