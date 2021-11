Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kanaldeckel ausgehoben

Zeugen gesucht

Wegberg-Uevekoven (ots)

Am Mittwoch (3. November), gegen 00.40 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem PKW die Erkelenzer Straße aus Richtung Wegberg kommend in Fahrtrichtung Erkelenz. Kurz vor der Einmündung zur Barbarastraße bemerkte er einen starken Schlag und hielt sofort an. Er stellte fest, dass er über einen offenliegenden Kanalschacht gefahren war, der von unbekannten Personen ausgehoben wurde. Hierdurch wurde sein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Vorfeld Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

