Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 07.11.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg, Einbrüche

Im Tatzeitraum 06.11.2021, 16:00 Uhr - 22:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friedensstraße ein. Die gesamte Wohnung wurde durchsucht - entwendet wurde Bargeld.

Am Nachmittag bzw. frühen Abend des 06.11.2021 drangen Einbrecher in Einfamilienhaus auf der Römerstraße ein. Im Haus wurde augenscheinlich lediglich das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter ließen Dokumente, Sparbücher, Schmuck sowie Bargeld mitgehen.

Gangelt, Diebstahl eines Rollers

Aus einer Garage auf der Von-Lieck-Straße entwendeten unbekannte Täter am 06.11.2021, 01:30 Uhr - 18:00 Uhr, einen Roller der Marke "Piaggio" mit Versicherungskennzeichen.

Hückelhoven, Diebstahl eines Mofas

Am Abend des 06.11.2021 wurde ein am Markt in Doveren abgestelltes, rotes Mofa samt Versicherungskennzeichen entwendet.

