Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in einen Geflügelstall

Zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, gegen 16.00 Uhr und Montag, 03. Januar 2022, um 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Geflügelstall am Lutzweg ein und entwendeten neben einem Videorekorder diverse Schlüssel und Kabel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 2. Januar 2022, gegen 17.00 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, um 07.45 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten VW Polo und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell