Halen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 16.30 Uhr, und Samstag, 1. Januar 2022, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das gelbe Ortschild "Halen" in der Broklandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 14.00 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, 4.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe und den Türrahmen einer Nebeneingangstür eines Einkaufmarktes in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Januar 2022, 18.00 Uhr und Sonntag, 2. Januar 2022, 16.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die beiden Hinterreifen eines VW Jetta, welcher in der Friedrich-Pieper-Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Kaugummiautomat zerstört

Am Samstag, 1. Januar 2022, um 9.00 Uhr, wurde ein Kaugummiautomat im Erlenweg mit einem Böller zerstört. Es wurde eine unbekannte Menge an Bargeld und Kaugummis entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 31. Dezember 2021, 12.00 Uhr und Montag, 3. Januar 2022, 8.00 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person einen im Außenbereich befindlichen Wasserhahn am Rathaus in der Cloppenburger Straße. Dadurch lief das Wasser in den Keller des Rathauses. So kam es zu einem Wasserschaden diverser Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Peheim - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 3. Januar 2022, um 18.30 Uhr, fuhr ein 43-jähiger Autofahrer aus Vrees auf der Markhauser Straße in Richtung Peheim und befand sich im Überholvorgang. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Molbergen fuhr auf der Straße Am Fernsehturm und wollte nach rechts auf die Markhauser Straße aufbiegen. Der Molberger missachtete die Vorfahrt des 43-jährigen Mannes, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Mann aus Vrees wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

