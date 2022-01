Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 2. Januar 2022, um 21.50 Uhr, geriet ein 21-jähriger Autofahrer auf dem Westring in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Einen ersten Drogentest versuchte der 21-Jährige zu manipulieren, ein zweiter durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 2.Januar 2022, um 14.43 Uhr fuhren ein 66-jähriger Mann aus Vechta mit einem Sattelschlepper mit Auflieger, ein 70-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw und ein 61-jähirger Autofahrer aus Hude auf der Holtruper Straße in dieser Reihenfolge in Fahrtrichtung Lutten. Der 61-jähige Mann scherte zum Überholen des Lkw aus. Als er sich in Höhe des Pkw des 70-jährigen Mannes befand, scherte dieser ebenfalls aus. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch das Auto des 61-jährigen Mannes ins Schleudern geriet und gegen den Lkw des 66-jährigen Vechtaers stieß. An allen drei Fahrzeuge entstand geschätzter Sachschaden von insgesamt über 6000 Euro. Der Pkw des 61-jähirgen Mannes war nicht mehr fahrbereit. Zu Personenschäden kam es nicht.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 15.30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta auf dem Radweg der Oyther Straße in Fahrtrichtung Oythe. Ein bislang unbekannter Mann fuhr auf dem Radweg mit einem Herrenfahrrad in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der Radfahrer, wodurch beide zu Boden stürzten. Der 39-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein. Der Fahrer des Herrenfahrrades entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Bakum - Tatverdächtige zum Einbruch in eine Villa ermittelt

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30. Dezember 2021, 18.00 Uhr und Freitag, 31. Dezember 2021, 6.35 Uhr, brachen zunächst unbekannte Personen in eine Villa in der Büscheler Straße ein und entwendeten u.a. eine Musikanlage und einen Korb mit Schuhen. Im weiteren Verlauf gelang es der Polizei zwei Tatverdächtige aus Cappeln zu ermitteln. Es handelt sich dabei um Männer im Alter von einen 39 und 48 Jahren. Eine Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden des Diebesguts. Derzeit werden weitere Tatzusammenhänge geprüft. Die Ermittlungen laufen.

