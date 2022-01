Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Zusatz zur Nachtragsmeldung für den LK Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg und Barßel - Versammlungslagen

An den beiden Versammlungen nahmen in Cloppenburg ca. 25 Personen und in Barßel ca. 20 Personen friedlich teil.

