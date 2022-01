Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg und Barßel - Versammlungslagen anlässlich der aktuellen Corona-Politik

Am 02.01.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in Cloppenburg (Treffpunkt: Marktplatz) und in Barßel (Treffpunkt: Hafen) zu jeweils einer Versammlungslage. Hierzu trafen sich Kleingruppen, bestehend aus zumeist Familien aus dem bürgerlichen Klientel, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu protestieren. Die Zusammenkünfte wurden vom Einsatzleiter der Polizei vor Ort als Versammlung deklariert und beauflagt, um eine Infektion mit dem Corona-Virus entsprechend zu minimieren. Die auferlegten Mindestabstände von 1,5m Abstand wurden durchgehend eingehalten. Beide Versammlungen wurden als "Spaziergänge" durch die Innenstadt/Ortskern abgehalten und verliefen friedlich. Die Versammlungen wurden von der Polizei begleitet.

