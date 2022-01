Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 01. Januar 2022 ist es zu einer Trunkenheitsfahrt in 49434 Neuenkirchen Vörden OT Nellinghof-Schierberg gekommen. Einer Streifenwagenbesatzung ist gegen 04:00 Uhr ein mit hoher Geschwindigkeit und eingeschalteten Nebelscheinwerfern fahrender Pkw auf der Straße Grapperhausen aufgefallen. Der Pkw konnte eingeholt und in Schierberg kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein sodann durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Es wurde im Krankenhaus Damme eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt des voll besetzten Pkw untersagt. Da der Fahrzeugführer zunächst nur mündlich seine Personalien angibt und kein amtliches Dokument vorzeigen wollte, wurde dieser zur Feststellung der Identität und erkennungsdienstlichen Behandlung dem PK Vechta zugeführt. Nach weiteren Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, konnten im Laufe des Vormittags die richtigen Personalien festgestellt werden. Es handelte sich um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in Neuenkirchen-Vörden. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet den Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Angabe unrichtiger Personalien gegenüber der Polizei. Außerdem muss noch geprüft werden, ob der 20-Jährige überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Neuenkirchen - Raub

Am 01. Januar 2022 gegen 03:20 Uhr hat in der Bahnhofsstraße in Neuenkirchen eine bislang unbekannnte männliche Person das Mobiltelefon IPhone einer 21- jährigen aus Nortup entrissen. Dies geschah unter dem Vorwand, dass der Täter die Uhrzeit wissen wollte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof Neuenkirchen. Dieser konnte von dem Opfer wie folgt beschrieben werden:

- männlich, schlanke Statur - ca. 175cm groß - kurze dunkle Haare - dunkle Jeans - dunkle Jacke - dunkle Schuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation in Damme weitergeben (Tel: 05491/ 999 360).

Lohne - Gegenseitige gefährliche Körperverletzungen

Am Samstag, 01. Januar 2022, kam es gegen 04:00 Uhr in der Von-Dorgelo-Straße zu gegenseitigen gefährlichen Körperverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten vier männliche und weibliche Gäste im Alter von 23 bis 34 Jahren einer Silvesterparty in Streit. Im Rahmen dieser verletzten sie sich gegenseitig mit Schlägen, Gehhilfen und einer Flasche. Ein 30-Jähriger aus Lohne verhielt sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamten derart aggressiv, dass er vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde.

Steinfeld - Einbruch in Spielhalle

Am Samstag, 01. Januar 2022, kam es gegen 02:23 Uhr in der Lohner Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht in die Spielhalle einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Damme - Brand auf einem Balkon

Am Samstag, 01. Januar 2022, kam es gegen 17:15 Uhr in der Straße Am Schwertberge zu einem Brand auf einem Balkon. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Aufbewahrungsbox auf dem Balkon in Brand. Die Feuerwehr Damme rückte mit 15 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb das Wohnhaus bewohnbar.

Steinfeld - Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, 01. Januar 2021, wurde gegen 19:30 Uhr ein 40-jähriger Transporter-Fahrer aus Steinfeld auf der Dinklager Straße kontrolliert. Zuvor war er aufgefallen, da er eine andere Verkehrsteilnehmerin im Rahmen eines Überholvorganges so stark geschnitten haben soll, dass diese nach rechts ausweisen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Es wurde ein Atemalkoholwert von 2,07 Promille gemessen. Darüber hinaus besaß er keinen Führerschein. Im Rahmen des Einsatzes beleidigte dieser die eingesetzten Beamten wiederholt und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde auch die Blutprobe für die Trunkenheitsfahrt entnommen.

