Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag ist das Auto einer 31-Jährigen in der Innenstadt von einem 32-jährigen Mann beschädigt worden, nachdem es zunächst beinahe zu einem Unfall gekommen war. Die 31-Jährige wollte mit ihrem Pkw vom Hilgaring kommend nach links in die Altenwoogstraße abbiegen. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs konnte sie nicht bei Grün die Kreuzung passieren und stand mit ihrem Pkw auf dem Fußgängerüberweg. Die Frau legte den Rückwärtsgang ein, da sie beabsichtigte wieder zurück an die Lichtzeichenanlage zu fahren. In diesem Augenblick ging der 32-jährige Mann mit seinem Sohn hinter dem Auto entlang. Er vermutete, dass die Frau ihn nicht sehen würde und schlug mit der Faust gegen die Heckscheibe, die dabei zerbrach. Der 32-Jährige erlitt durch den Schlag eine blutende Wunde an seiner rechten Hand. |elz

