POL-PPWP: Joggerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Beim Überqueren der Galappmühler Straße ist eine Joggerin am Dienstagmorgen von einem Transporter angefahren worden. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer eines VW Crafter war mit seiner Beifahrerin gegen 7:10 Uhr die L387 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Morlautern unterwegs. Kurz vor Ortsausgang, auf Höhe der Verkehrsinsel, querte eine komplett dunkel gekleidete Person von links kommend nach rechts die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Fahrer erfasste die Joggerin, die dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 36-Jährige verletzte sich an Händen und im Gesicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. |elz

