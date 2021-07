Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei fahndet nach Rollerfahrer

Wesel (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer ist ein Rollerfahrer geflüchtet.

Der Radler fuhr am Mittwoch gegen 04.30 Uhr auf dem Radweg der Dinslakener Straße in Richtung Voerde. In Höhe der Lippebrücke kollidierte der 23-Jährige mit dem Roller, der ihm entgegenkam, und stürzte.

Die Polizei Wesel sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden.

