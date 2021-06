Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Epfendorf, Lkrs. RW) BMW schleudert wegen Aquaplaning

Epfendorf (ots)

Starker Regen hat am Sonntagabend den Verkehr auf der Autobahn 81 zum Teil erheblich beeinträchtigt. Ein BMW-Fahrer, der zwischen Oberndorf und Rottweil gegen 21 Uhr durch diesen Regenguss fuhr, ist deswegen und auch wegen zu hohem Tempo in den Graben geschleudert. In Höhe Harthausen verlor der 37-Jährige aus der Schweiz in seinem Geländewagen wegen Aquaplaning die Kontrolle über das schwere Fahrzeug. Es driftete ins Bankett und prallte gegen die Böschung. Nach einer Drehung kam das Auto am Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde verwarnt und musste eine Sicherheitsleistung zahlen. Der Schaden an dem Auto geht in die Tausende. Die Polizei weist darauf hin, die gefahrene Geschwindigkeit unbedingt den Witterungsverhältnissen anzupassen. Die Gefahr von Aquaplaning wird insbesondere auf Autobahnen oft unterschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell