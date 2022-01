Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Holdorf - schwerer Verkehrsunfall

In der Silvesternacht, am 01.01.2021, gegen 01:20 Uhr, befährt eine Streife der Polizei unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Große Straße in 49451 Holdorf in Fahrtrichtung Damme. In Höhe der Einmündung Neuenkirchner Straße beabsichtigt eine 62-jährige Mühlerin mit ihrem PKW nach links auf die Große Straße aufzufahren. Dabei übersieht sie das von links kommende Polizei-Fahrzeug, sodass es zu einem Zusammenstoß kommt. Die 62-jährige Fahrerin wird durch den Zusammenstoß in ihrem PKW eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr Holdorf befreit werden. Sie und ihr 65-jähriger Beifahrer werden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Polizeibeamten werden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Weitere Ermittlungen werden seitens der Polizei aufgenommen. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 30000 Euro.

Dinklage - Gegenseitige Körperverletzungen

Am Samstag, 01. Januar 2022, kam es gegen 00:05 Uhr in der Burgstraße zu gegenseitigen Körperverletzungen. Vier Nachbarn im Alter von 18 bis 55 Jahren gerieten nach bisherigen Erkenntnissen wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern in Streit, sodass es zu gegenseitigen Körperverletzungen kam. Die Personen wurden leicht verletzt.

Lohne - Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus

Am Freitag, 31.12.2021, kam es gegen 13:10 Uhr in der Straße Witten Dresch in einem Mehrparteienhaus zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Lohne konnte feststellen, dass ein Bewohner Lebensmittel auf einem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Schaden am Gebäude.

Neuenkirchen-Vörden - Mülltonnenbrand

Am Samstag, 01. Januar 2022, kam es gegen 01:00 Uhr im Brüder-Grimm-Weg zum Brand von zwei Mülltonnen. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete eine abgebrannte Feuerwerksbatterie, die an den Mülltonnen abgestellt worden war, diese. Durch das Feuer wurden zusätzlich eine Hecke und zwei Liegen beschädigt. Die Feuerwehr Neuenkirchen konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 31. Januar 2021, wurde gegen 12:19 Uhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer, der in Cappeln wohnt, auf der Schledehauser Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Es wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, 16:00 Uhr und Freitag, 24. Dezember 2021, 13:00 Uhr kam es in der Straße Am Tegelkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Mercedes C220. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

