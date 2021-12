Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 30/31.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Visbeker Damm -Schwerer Verkehrsunfall-

Am 31.12.2021; 06:01 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Vechta mit seinem PKW BMW den Visbeker Damm von Vechta in Richtung Visbek. In Höhe der Gemarkung Wallachei kommt das Fahrzeug aus unbekannter Ursache innerhalb einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wird der Motorblock herausgeschleudert und das Fahrzeug kommt im Wegeseitengraben zum Stillstand. Der 31-jährige Fahrzeugführer wird nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (ca. 3000 Euro). An der Unfallstelle war neben der Feuerwehr Langförden auch die Straßenmeisterei zur Absicherung vor Ort.

