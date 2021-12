Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Dezember 2021, 19.00 Uhr und Mittwoch, 29. Dezember 2021, 9.30 Uhr, versuchte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Pfarrheim in der Schützenstraße zu verschaffen. Ein weiteres Eindringen war aufgrund der baulichen Umstände offenbar nicht möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 18.20 Uhr fuhr ein 40-Jähriger Steinfelder auf der Adolf-Kolping-Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Die Entnahme einer Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 36-jährige Halterin und zugleich Beifahrerin wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da ihr bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sie aber die Fahrt zugelassen hat.

Visbek - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 27. Dezember 2021, um 15.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte auf der Ahlhorner Straße einen 29-jährigen Autofahrer aus Twistringen. Dabei stellten sie fest, dass ein Gewindefahrwerk verbaut war, obwohl keine Änderungsabnahme vorlag.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 10.30 Uhr fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Dinklage mit seinem schwarzen Skoda auf der Dinklager Landstraße in Richtung Vechta. Im Gegenverkehr überholte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit einem silbernen Mercedes einen Rechtsabbieger, obwohl der Dinklager entgegenkam. Der Dinklager musste ausweichen und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 11.53 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Visbeker Damm in Richtung Visbek. Nach mehreren Überholvorgängen kam er in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 19.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Holdorf auf der L 76 in Hörsten mit einem Pkw in Richtung Neuenkirchen. An der Einmündung Hörster Heide wollte er nach links abbiegen, dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Belm. Dabei wurde der 25-Jährige leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, 18.57 Uhr befuhr eine 55-jährige aus Großenkneten mit ihrem Pkw die B69 in Fahrtrichtung Langförden. Zwischen den Straßen "Hagstedt" und "Heideweg" kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie mit ihrem Pkw gegen einen Baum und wurde dadurch schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Langförden war vor Ort.

