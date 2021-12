Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

21. Dezember 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.12.2021 - Mühlenrade

Gestern Abend (20.12.2021) kam es gegen 18.55 Uhr in der Dorfstraße in Mühlenrade zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines VW Scirocco aus Trittau die Landesstraße 220 aus Köthel kommend in Fahrtrichtung Hamfelde. Ein 77-jährige Fahrzeugführer einer Mercedes A-Klasse kam der VW-Fahrerin direkt entgegen.

In Mühlenrade beabsichtigte die Trittauerin rückwärts in eine Grundstückszufahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der aus dem Schwarzenbeker Umland stammende Mercedes-Fahrer kollidierte frontal mit der Fahrerseite der Trittauerin. Die 26-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 18-jähriger Beifahrer sowie der 77 Jahre alte Mercedes-Fahrer verletzten sich leicht und wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Schwarzenbek geführt.

