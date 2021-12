Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Reifenlager beim Autohaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

21. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.12.2021 - Lauenburg

Gestern Nacht (20.12.2021), zwischen 02.45 Uhr und 02.55 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses in der Mecklenburger Straße in Lauenburg zu einem Einbruch in ein Reifenlager.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten unbekannte Täter unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs eine Containertür. Darin gelagert sind ausschließlich Reifen. Stehlgut erlangten die Täter nicht, da sie aufgrund der Alarmauslösung bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Polizeistation in Lauenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Nähe des Lauenburger Autohauses beobachtet haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell