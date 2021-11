Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Fahrer hatte 1,17 Promille intus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Erich-Netzeband-Straße 18.11.2021, 22.25 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Donnerstagabend auf der Erich-Netzeband-Straße. Nach Kenntnisstand der Polizei, befuhr ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer gegen 22.25 Uhr mit seinem Audi A4 die Erich-Netzeband-Straße in Richtiung der Straße Hinterm Hagen und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung der Straße Gröper Tor abbiegen.

Nach Angaben des 30 Jahre alten Fahrzeugführers betrug seine Geschwindigkeit dabei 70 bis 80 km/h. Auf regennasser Fahrbahn, geriet der 30-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Audi ins Rutschen, gerät von der Fahrbahn ab und kracht mit seinem Audi A4 in einen gegenüberliegenden Holzzaun.

Sowohl der Audi, als auch der Holzzaun werden bei der Kollision erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf mindestens 1.100 Euro belaufen.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei kam heraus, dass der Fahrer des Audi vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,17 Promille.

Daraufhin durfte der 30-Jährige im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Kraftfahrzeugs zu setzen. "Alkoholbeeinflussung in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit sind eine gefährliche Mischung, die zu Verkehrsunfällen mit den schlimmsten Folgen führen kann."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell