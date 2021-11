Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Tabakwaren

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Reislingen, Sandkrugstraße 18.11.2021, 22.39 Uhr

Die Polizei wurde von einem Zeugen am Donnerstagabend gegen 22.39 Uhr darüber informiert, dass soeben mehrere unbekannte Personen in eine Tankstelle in der Sandkrugstraße eingebrochen sind. Die Unbekannten hätten mehrere Tabakwaren in dem Kofferraum eines silbern-farbenen Mercedes Benz verstaut und wären mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hehlingen davongefahren.

Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen. Als diese vor Ort eintrafen, wurden sie von Zeugen und Geschädigten erwartet.

Bei der Sachverhaltsaufnahme bestätigten sich die Aussagen des Anrufers. Die gläserne Eingangstür der Tankstelle war mit brachialer Gewalt zerstört worden. Anschließend waren die Täter in den Verkaufsraum eingedrungen und hatten unzählige Tabakwaren entwendet.

Danach waren die Täter in einen silbern-farbenen Mercedes Benz gestiegen und über die Zollstraße in Richtung Hehlingen davongefahren.

Wie hoch der bei dem Einbruch angerichtete angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Bereits am Montag, den 25.10.2021 waren Unbekannte in die Tankstelle in Almke eingebrochen. Auch hier wurde die gläserne Eingangstür mit brachialer Gewalt zerstört und Tabakwaren in großer Zahl entwendet. Als Fluchtauto diente ebenfalls ein silbern-farbener Mercedes Benz.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausschließen und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, dem silbernen Mercedes Benz geben können.

Insbesondere interessieren sich die Ermittler für einen dunklen SUV, der unmittelbar nach der Tat die Sandkrugstraße in Richtung Kreuzung Sandkrugstraße/Zollstraße befahren hat. Der Fahrer oder die Fahrerin, sowie andere Zeugen mögen sich bitte dringend bei den Ermittlern melden.

Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

