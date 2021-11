Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorhackmaschine entwendet - 15.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Bürgermeister-Frese-Ring

17.11.2021, 18.00 Uhr - 18.11.2021, 08.00 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag von einem Privatgrundstück in der Straße Bürgermeister-Frese-Ring eine Motorhackmaschine entwendet. Zusätzlich beschädigten die Diebe noch eine Lampe und richteten insgesamt einen Schaden von rund 15.000 Euro an.

Der Tatzeitraum kann sich auf Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagvormittag 08.00 Uhr eingrenzen.

Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zu der Zeit auf das Grundstück und entwendeten die unter einem Zelt abgestellte Motorhackmaschine.

Dabei beschädigten sie auch eine dort befestigte Beleuchtungseinrichtung und entkamen anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

