Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallbeteiligter gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Heinrich-Gruß-Straße 11.11.2021, 19.47 Uhr

Am vergangenen Donnerstagabend fuhr ein 79-Jähriger Wolfsburger in der Heinrich-Gruß-Straße in Fallersleben beim Ausparken mit seinem Golf gegen einen geparkten, nicht näher beschriebenen, SUV. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden.

Die Ermittler der Polizeistation Fallersleben suchen nun den Besitzer des Geländewagens, der am letzten Donnerstagabend gegen 19.47 Uhr in der Heinrich-Gruß-Straße geparkt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass der Besitzer die Beschädigungen an seinem Fahrzeug erst später bemerkt hat.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell