Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Touran-Fahrer nach Hinweis durch Polizei gestoppt - Polizei lobt Hinweisgeber

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

16.11.2021, 20.20 Uhr

Am Dienstagabend befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Touran in Begleitung eines Beifahrers und eines Kleinkindes die Helmstedter Straße in Schöningen, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte und sein Fahrzeug nicht mehr sicher führen konnte. Ein Verkehrsteilnehmer meldete dies der Polizei, die den Betrunkenen nach kurzer Zeit stoppen konnte. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Dienstagabend meldete sich ein aufmerksamer Pkw-Fahrer bei der Polizei und teilte mit, dass vor ihm auf der Bundesstraße 244, Helmstedt in Richtung Schöningen, Abfahrt Wolsdorf, ein Pkw mit erheblichen Schlangenlinien fährt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Touran-Fahrer in Höhe des Ortseingangs Esbeck feststellen. Auch den Beamten fiel die Fahrweise des Fahrers auf. Den deutlich erteilten Haltezeichen kam der 34-Jährige zunächst nicht nach und konnte erst in Höhe der Bushaltestelle an einer Tankstelle der Helmstedter Straße angehalten werden. Dabei kollidierte er fast mit dem Streifenwagen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass neben dem Fahrer noch ein weiterer Mann und auf dem Rücksitz das Kleinkind des Fahrers saß. Bei dem 34-Jährigen wurde erheblicher Atemalkohol festgestellt. Zudem wirkte er sehr unsicher und nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Es gelang dem Mann nicht, einen ihm angebotenen Alkotest durchzuführen. Da die Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung sehr hoch waren, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Diese wurde in der Klinik in Helmstedt entnommen. Der Führerschein des Touran-Fahrers wurde ebenso wie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Kleinkind wurde durch Beamtinnen nach Hause zur Mutter gefahren.

Die Polizei lobt das Verhalten des Hinweisgebers, da durch seinen Hinweis Schlimmeres, wie beispielweise ein Unfall mit Verletzten oder gar Toten, verhindert werden konnte.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell