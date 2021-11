Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfallflucht an geparkten Pkw ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 13:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Montabaur in der Dillstraße, Höhe der Hausnummer 23. Ein dort auf dem Seitenstreifen geparkter Pkw Audi wurde durch den bislang unbekannten Verursacher vermutlich bei einem Rangiervorgang an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell