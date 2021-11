Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges - Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Wirges (ots)

Sowohl am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 16:45 Uhr, als auch am Freitag, 05.11.2021, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in dem Einmündungsbereich der Bahnhofstraße / Siemensstraße / Dr. Wodrich Straße je ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Unfallhergang ist in beiden Fällen identisch. Der jeweilige ortskundige Verkehrsunfallverursacher missachtete das für ihn geltende Verkehrszeichen 205, Vorfahrt gewähren. Hieraus resultierte ein Zusammenstoß mit dem jeweils aus Richtung Dr. Wodrich Straße kommenden und in Richtung Siemensstraße fahrenden Verkehrsteilnehmer, für den das Zeichen 306, Vorfahrtsstraße, galt. Bei beiden Zusammenstößen wurde je eine Person leicht verletzt.

