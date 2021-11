Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur-Elgendorf. Sachbeschädigung - Vandalismus in Kirche

Montabaur-Elgendorf (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am 23.10.2021, zwischen 16:45 - 17:00 Uhr in der Kirche "Maria Geburt" Elgendorf, zu einer Sachbeschädigung und Vandalismus. Durch bislang unbekannten Täter wurden mehrere im Altarraum aufgestellte Kerzen, sowohl brennende als auch ungenutzte Reserve, beschädigt und auf dem Boden der Kirche verteilt. Zudem wurden Kerzen gelöscht, die Osterkerze beschädigt und ein Absperrseil zerstört. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

